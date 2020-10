Il y a un peu plus d’un an, la Commune entamait des travaux visant la création d’une nouvelle voie cyclo-piétonne le long de la chaussée Bara, entre le rond-point du Macadam et celui de la Souveraine. Un long chantier qui a pris un peu de retard, notamment à cause de la crise sanitaire, mais qui a permis de finaliser l’égouttage et de remblayer le fossé existant.

Il ne restait plus qu’un chantier : la plantation d’une haie de charme destinée à marquer la séparation entre la voirie et la piste dédiée aux modes doux de déplacement.

À la demande des autorités communales, l’entrepreneur profitera des vacances scolaires pour entamer le travail de la terre. Le chantier commencera ce lundi 2 novembre pour se terminer au plus tard le vendredi 13 novembre.

Pour des raisons de sécurité, cette tâche nécessitera à nouveau la fermeture d’une voie, dans le sens est-ouest, soit du chemin des Noces vers le boulevard de la Cense. Comme lors de la phase précédente, une déviation sera installée depuis la chaussée de Bruxelles vers les boulevards Henri Rolin et de la Cense pour rejoindre la chaussée Bara.

Si la météo le permet, ces travaux préparatoires seront suivis de la plantation de la haie. Dans le cas contraire, les plants seront placés ultérieurement, mais sans fermeture de la circulation.