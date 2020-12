Pour redonner du baume au cœur à ses habitants, Waterloo Tourisme et l’échevinat du Commerce lancent un concours à travers les rues de la commune du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Cinq coins à selfies ont été installés, l’occasion pour les citoyens d’aller admirer les décorations de Noël placées par la commune pour cette fin d’année. Ils sont localisés devant l'église Saint-Joseph (place Albert Ier), sur l'esplanade de la Maison communale (rue François Libert, 28), sur l'esplanade Wellington (chaussée de Bruxelles, 193-195), aux "Écuries" (chaussée de Bruxelles, 308) et à la place Émile Vandervelde.

Ce concours se tiendra jusque à la fin des congés de Noël et permettra aux passant de remporter un des trois bons de 250 euros, à dépenser dans les commerces de Waterloo. Chacun sera remis à la photo la plus « fun », la plus « romantique », et la plus « féerique ». L’échevin du commerce, Brian Grillmaier, demande tout de même à chacun de rester prudent et d’éviter tout rassemblements. Pour participer, il suffit d’envoyer la photo à la page Facebook de Waterloo Tourisme ou par mai à info@waterloo-tourisme.be. Les selfies seront également postés sur la page.