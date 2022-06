Pour son gala de fin d’année, le conservatoire de danse de Bruxelles a choisi Waterloo pour sa représentation qui aura lieu le samedi 25 juin 2022.

C’est au Théâtre St John’s que les petits et les grands du conservatoire vont interpréter leur spectacle de fin d’année. Émotion, trac et excitation sont au rendez-vous. Pour ce 6e gala, professeurs et chorégraphes vous propose un voyage autour du monde.

Plus d’informations et réservations sur le site du conservatoire.