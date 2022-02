Les projets se multiplient pour le moment à Waterloo et l’un de ceux-ci en particulier inquiète les habitants. C’est celui de la création d’une brasserie en lieu et place d’un immeuble situé chaussée de Bruxelles, 128. C’est l’Association inter-quartiers Waterloo qui tire la sonnette d’alarme. "Il y a toujours eu un petit commerce à cet endroit sans qu’il y ait un envahissement de la zone arrière des cours et jardins, explique l’association waterlootoise. Les habitants du quartier Lilas/Beau Séjour ont jusqu’à présent toujours vécu une cohabitation calme et paisible aux abords de ce commerce."