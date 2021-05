Jean-Marie Delwart voulait céder sa propriété à un candidat avec un “beau” projet mais il n’a pas d'offre à son goût.

Mis en vente par son propriétaire à l’automne 2019, le château d’Argenteuil a suscité l’intérêt de nombreuses grosses fortunes de par le monde. La dernière résidence du roi Léopold III et de la princesse Lilan, et ses 140 hectares au cœur de Waterloo font évidemment rêver au-delà de notre pays. Son propriétaire, Jean-Marie Delwart, dit avoir reçu une vingtaine de visites et quelques offres mais il les a toutes déclinées.

(...)