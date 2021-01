Ce n’est pas la plus heureuse des décisions à prendre en ce début d’année, mais le collège communal de Waterloo devra bientôt penser à élire un(e) nouvel(le) échevin(e) qui reprendra les fonctions de feu Yves Vander Cruysen, premier échevin, décédé du coronavirus le 24 novembre dernier.

Pendant ce temps, ses différentes compétences (l’état civil, la culture, le service population, le protocole, la politique et l’animation des ainés, ainsi que l’enseignement artistiques et du Waterloo info) sont réparties entre les différents échevins. "Tout ce qui est culture et évènementiel est de toute façon à l’arrêt, et puis il n’y a pas d’urgence, ça attendra le conseil communal de février", explique la bourgmestre de Waterloo Florence Reuter.

Un nouveau conseiller communal sera élu lors du conseil communal du 25 janvier prochain comme le règlement l’exige.