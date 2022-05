Waterloo : le Snug et la Pépinière ferment leurs portes après 24 ans d’existence Waterloo - Braine l'Alleud Simon Chérot C’est une page qui se tourne, le Snug et la Pépinière, institutions de l’Horeca waterlootois, ferment leurs portes. © YOUTUBE

Le 1er mai, jour de la fête du travail, les propriétaires ont définitivement mis la clef sous la porte, faute de succession familiale. Comme un dernier hommage, les dernières heures des deux établissements furent monumentales. Un bar irlandais bondé de ses habitués jusqu’au petit matin et un restaurant plein à craquer pour les trois derniers jours de réservation.



En quasiment un quart de siècle, les deux établissements ont vu beaucoup de monde passer et beaucoup de souvenirs s’y sont créés. Dominique Bernard, le gérant interrogé par nos confrères de Sud Info, explique avec un brin d’émotion : “Avec mon épouse, on travaille comme des fous depuis qu’on a 18 ans et aujourd’hui, à 66 ans, on a décidé de ralentir le rythme”. Un lieu qui a connu beaucoup de longues et belles soirées, ou nombreuses personnalités sont venu s’y asseoir comme Michel Fugain, Kad Merad ou encore Eddy Merckx.



Leurs filles ne voulant pas reprendre le business familial, le couple a donc décidé de laisser les emplacements aux personnes qui étaient intéressées de racheter l’endroit. “Ce sont d’ailleurs d’anciens clients qui ont décidé de reprendre et qui continueront à faire de l’Horeca. Ce sont de grands professionnels, je suis persuadé qu’ils en feront quelque chose de bien” rassure le patron.



Mais si une page se tourne, les propriétaires n’ont pas définitivement jeté l’éponge. Ils continueront à gérer le Donca et le Messager de Bruxelles, deux établissements situés à Lasne. Le service de fruits de mer qui faisait la renommée de La Pépinière sera d’ailleurs transféré au Messager. Les amateurs et habitués ne doivent donc pas s’inquiéter, il sera toujours possible de déguster les fameux plateaux, à quelques kilomètres de l’ancienne adresse.