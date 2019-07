Suite, et certainement pas encore fin, de la "saga" Cultura à Waterloo. Pour rappel, il y a quelques jours, l’arrivée potentielle du géant français de la culture sur le site de la drève Richelle à Waterloo faisait grand bruit. Arrivé sur la pointe des pieds, le dossier a rapidement fait écho et le fonctionnaire des implantations commerciales remettait un avis négatif à propos de la demande de permis.

Pas de quoi refroidir l’enseigne qui a décidé d’aller en recours de cette décision. Plutôt réservée sur la situation, à la demande d’Ecolo, Florence Reuter, la bourgmestre, a fait le point sur la situation lors du dernier conseil communal. "Nous sommes opposés à la venue de cette enseigne, lance-t-elle d’entrée. C’est un commerce de destination qui va apporter du trafic supplémentaire et qui n’est certainement pas porteur ni pour la commune, ni pour les commerçants locaux."

Pourtant, l’Observatoire du Commerce, lui, est favorable à cette arrivée au sein de la cité du Lion. "Ils sont à la recherche d’une locomotive mais ils ne se rendent pas compte que cette arrivée pourrait vider le centre historique de Waterloo. Quant à l’argument de la concurrence, il n’est pas recevable car on peut parler de suroffre sur la commune. Sans parler des emplois. Car si l’enseigne parle de la création d’une trentaine d’emplois, combien vont perdre le leur après cette arrivée ?"

Sans aucun doute, les autorités communales ne veulent donc pas de cette arrivée et peu importe la suite du dossier, elles feront tout pour l’empêcher, un peu comme ce fut le cas, avec succès, pour l’arrivée d’un Lidl il y a quelques mois. "Nous avons écrit un courrier expliquant notre position et en donnant nos arguments, continue Florence Reuter. Nous sommes persuadés que ce n’est pas bon pour Waterloo alors que nous avons actuellement un bon équilibre au sein de nos commerces. Et si par malchance, on devait avoir une mauvaise nouvelle en septembre, nous irons plus loin", conclut-elle.