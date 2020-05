Le budget participatif est de retour en 2020.

Vous habitez Waterloo et avez plein d’idées à mettre en œuvre pour améliorer votre quotidien mais aussi et surtout celui des Waterlootois ? Ceci est pour vous. En effet, comme elle l’avait fait en 2019, la commune a décidé d’attribuer un nouveau budget participatif.

Il s’agit d’un processus de démocratie participative à travers lequel tout citoyen domicilié sur le territoire communal peut proposer d’affecter une enveloppe à un projet. Bien évidemment, il y a quelques règles à respecter comme rencontrer l’intérêt général, être localisé sur le territoire public de la commune, être techniquement, juridiquement et économiquement réalisable ou encore concerner des petits projets d’investissement et ne comporter aucune rémunération financière individuelle liée au projet pour le porteur. La commission de la Participation citoyenne se chargera ensuite d’examiner les concepts et de les valider avant d’être soumis au collège et au conseil.

En 2019, une dizaine de projets ont été soumis. On notera la mise à disposition de deux terrains communaux pour la création d’un potager collectif avenues de la Ferme et du Château Rock. Ou encore les deux potagers collectifs existants (rues Saint-Germain et de l’Église) qui se sont vu accorder une somme pour développer leur activité. Intéressés ? Les idées peuvent être envoyées jusqu’à fin décembre au secrétariat de l’échevinat de la Citoyenneté ou par e-mail : valerie.devoeght@waterloo.be.