Grâce aux subsides de la région ainsi qu’une participation communale, l’échevinat de la Jeunesse de Waterloo met en place un soutien scolaire gratuit durant les deux dernières semaines du mois d’août. Cette année, elles auront lieu la semaine du 16 au 19 août et du 22 au 26 août.Ces remédiations scolaires s’adressent aux jeunes en difficulté, de la 6e primaire à la 5e secondaire. Constituée comme un stage, les enfants bénéficieront de révisions et d’apprentissage des différentes matières scolaires durant la matinée et d’activités sportives et culturelles l’après-midi.Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 juillet et se font via l’échevinat de la Jeunesse. Une confirmation sera envoyée en fonction des places disponibles et de l’ordre d’arrivée des candidatures.La condition pour pouvoir s’inscrire est de participer à l’ensemble de la journée et non pas uniquement aux remédiations. Ceci, pour l ‘équilibre et le bien-être du groupe.Une caution de 25 € est toutefois demandée afin de limiter le risque d’absentéisme. Celle-ci sera remboursée en fonction du nombre de jours de présence ou l’élève aura été présent.Plus d’informations et inscriptions sur le site de la commune ou par mail à l’adresse suivante : valerie.devoeght@waterloo.be