Petit vent de fraîcheur sur la cité du Lion. Pour encore mieux vivre avec son temps, la commune s’est offert une nouvelle identité… visuelle. Dès à présent, c’est un lion flambant neuf, épuré, et qui repose sur un slogan riche de sens "You know wat", qui va suivre les Waterlootois un peu partout, que ce soit sur les documents officiels ou en rue. "Nous avions envie de faire avancer Waterloo", résume la bourgmestre, Florence Reuter (MR).

(...)