Le Master Plan du centre de Waterloo est voué, à terme, à complètement transformer le visage de la cité du Lion. Et au sein de ce projet, on retrouve la ZEC. Quèsaco ? La Zone d’Enjeu Communal. Concrètement, il s’agit de ce périmètre qui délimite les contours du projet.

Un périmètre important qui a été discuté à plusieurs niveaux et qui a été exposé lors du dernier conseil communal. Le pôle environnement a remis un avis favorable sur le projet alors que la CCATM craignait une augmentation de la densité avec du logement en plus, ce qui n’est pas la volonté affichée des autorités communales. Quant aux craintes en matière de mobilité, le bureau d’études a rassuré en précisant qu’il n’y aurait pas d’augmentation du trafic déjà particulièrement dense à Waterloo.

Enfin, une autre question est arrivée sur la table : quid du parc Jules Descampe et du terrain de rugby ? Certains spécialistes souhaitaient les intégrer dans la ZEC. Mauvaise idée pour les autorités communales. Car si ce devait être le cas, elles n’auraient plus d’emprise sur ses deux derniers poumons verts situés en plein centre de la cité du Lion. Concrètement : les arbres et la pelouse pourraient, à terme, se transformer en logements !