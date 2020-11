La triste nouvelle est tombée ce dimanche midi : Willy Dutry, ancien échevin de Braine-l'Alleud, s'est éteint plus tôt dans la matinée. Hospitalisé au Chirec à Braine-l'Alleud, cela faisait un mois que le Brainois de 85 ans luttait contre le coronavirus.

"Aujourd’hui je perds un ami avec qui, pendant plus de 20 ans, j’ai partagé toutes mes joies, toutes mes peines, salue le bourgmestre Vincent Scourneau sur les réseaux sociaux. Willy, c’était le bon sens, l’écoute, la fidélité indéfectible, la sérénité, l’expérience. Dans quelques mois, nous allions avec le Collège communal et le CPAS fêter ses 50 ans de mandats au sein des instances communales dans lesquelles il a siégé sans interruption à tous les postes depuis 1971 jusqu’à ce jour. A ma connaissance, personne à Braine-l’Alleud n’a égalé cet engagement public avec en plus la reconnaissance unanime de ce que Willy était une belle personne, c’est une perte immense, nous sommes effondrés."

Dès 1971, avant la fusion des communes, Willy Dutry a occupé le poste d'échevin des Travaux de la commune de Lillois, au sein de la majorité du bourgmestre de Lillois, Willy Denuit. Après la fusion des communes, il a intégré les majorités d'Émile Desirant, d'Emmanuel Hendrickx, les deux intérims de Claude Content et de Claude Staumont, puis, pendant vingt ans, la majorité de Vincent Scourneau. Il a siégé de 1977 à 1999 comme simple conseiller communal libéral afin de se consacrer pleinement à son entreprise de châssis et vitrages. Au lendemain des élections de 2000, avec plus de 1.000 voix de préférence, il est (re)devenu échevin en charge notamment des Travaux et de l'Environnement. Il a occupé ce poste jusqu'en 2013, lorsqu'il a décidé de céder sa place à Henri Detandt, l'actuel échevin.

Les modalité d'hommages et de recueilleument seront communiquées ce lundi, a précisé le bourgmestre.