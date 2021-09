Une bagarre qui impliquait plusieurs jeunes de Waterloo, Braine-le-Château et Braine-l’Alleud a éclaté ce samedi vers 2h25 au niveau de la rue de la Station.

Les individus sont âgés de 19 à 21 ans. L’instigateur présumé a pris la fuite à l’arrivé des agents.

Vers 4h00 du matin, alors que les policiers contrôlaient un autre groupe dans le centre de Waterloo, ils y retrouvèrent le suspect, un jeune de Braine-l’Alleud âgé de 21 ans et défavorablement connu des services, sous l’influence de la boisson et très agressif.

Le jeune homme a agressé verbalement les inspecteurs : "Voilà encore cette bande de putes !" et autres "Je vais vous péter les dents !"… Un autre jeune, de Lasne et âgé de 22 ans, a suivi le mouvement. Les deux intéressés ont alors été arrêtés administrativement et emmenés au poste.

Des procès-verbaux pour ivresse et outrages ont été rédigés.