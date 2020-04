Les autorités communales ont rendu officiellement leur avis sur cette arrivée.

L’enquête publique concernant l’implantation d’un nouveau Lidl en face du Pizza Hut sur la chaussée de Bruxelles s’est terminée il y a quelques jours et les autorités communales ont fait part de leur avis officiel.

Comme il ne faisait pas l’ombre d’un doute, les édiles ont remis un avis défavorable. Leurs arguments : 29 commerces alimentaires dans un rayon de cinq kilomètres dont 18 uniquement sur Waterloo, la sécurité routière impactée, des camions de livraisons sur la chaussée, la démolition d’un bâtiment qui témoigne du passé de la commune ou encore un projet trop dense avec des nuisances pour les riverains.

Du côté de Lidl, on prend acte de cet avis “consultatif et non contraignant de la commune.” Julien Wathieu, responsable communication du groupe, a tenu à remettre en avant les points forts du projet. “Nous maîtrisons la composante de mobilité. L’enquête relative à la mobilité, réalisée par le bureau indépendant AME indique qu’aucun impact négatif ne sera constaté par rapport à la mobilité existante. Nous précisons aussi que le camion réalisera sa manœuvre sur site.”

Et de revenir sur les conclusions de l’Observatoire du Commerce. “Il a rendu un avis favorable pour l’ensemble des quatre critères (contribution à une Mobilité durable, protection de l’Environnement urbain, protection du consommateur et emploi.), continue Julien Wathieu. L’observatoire évoque une localisation pertinente et un projet bien intégré dans son quartier et pour lequel l’accessibilité […] a été bien réfléchie.”

Prochaine échéance : l’avis du fonctionnaire-délégué qui octroiera, ou non, ce fameux permis.