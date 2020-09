Il y a peu, l’Association du management centre-ville (AMCV) a sorti le bilan 2020 de la dynamique commerciale des centres-villes en Wallonie. De manière générale, les chiffres ne sont pas excellents : de 17,1 % en 2015 à 19,9 % en 2020, les cellules vides sont de plus en plus nombreuses dans le centre des grandes villes wallonnes. Verviers subit l’évolution la plus négative avec 37,1 % de cellules vides, contre 13,5 % en 2005.

En Brabant wallon, les chiffres ne sont pas mieux...