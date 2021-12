Waterloo: il tente d'échanger 1.000 euros de faux bons contre des cartes cadeau Amazon, le supermarché appelle la police Brabant wallon La Rédaction L'individu a été momentanément privé de liberté. © BAUWERAERTS DIDIER

A Waterloo, ce 29 décembre en après-midi, un homme de 19 ans habitant Ganshoren s'est présenté à la caisse d'un supermarché avec une demande pour le peu surprenante. Il demande une dizaine de bons Amazon d'une valeur de 100 euros qu'il échangera contre des bons du magasin. Lorsqu'il présente la vingtaine de bons du magasin d'une valeur de cinquante euros, les employés de la grande surface ont la puce à l'oreille. Et ils ont bien fait, car leur interlocuteur leur présentait ni plus ni moins que des faux. La police a été prévenue, et l'homme a été conduit au commissariat de Waterloo où il a momentanément été privé de liberté. Un procès-verbal a été rédigé pour faux.