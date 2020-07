Mercredi 22 juillet, un marronnier est tombé sur le parking de deux commerces de la chaussée de Tervuren à Waterloo.

Depuis octobre 2019, des travaux étaient en cours sur la chaussée pour abattre 21 marronniers malades. La chaussée sera réaménagée avec des replantations et la mise en place d’une piste cyclable et d’un trottoir entre Joli-Bois et le Ring, à hauteur du lycée de Berlaymont.

Cependant, il avait été décidé d’effectuer ces travaux en 4 phases, et à ce jour, seule une partie des marronniers a été abattue. C’est pourquoi mercredi matin, un marronnier malade est tombé sur le parking de deux commerces.

« Au final, nous avons eu plus de peur que de mal : les habitations ont subi peu de dégâts et il n’y a eu aucun blessé », assure Michel Vandewalle, Chef de Corps de la police de Waterloo.

Géraldine De Thuin, gérante de la boutique Tumi To Me, explique que ce n’est, selon elle, pas le dernier arbre qui va tomber si l’abatage des arbres ne se fait pas plus rapidement : « Ces arbres malades, c’est une situation dramatique. Je demande aux clients de ne plus se garer devant le magasin car il y a trop de danger. »