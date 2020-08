Une piste de sécurité routière et d’habileté vient de voir le jour sur l’esplanade du Berry dans le quartier de l’Orangerie à Wavre. Il s’agit là d’une initiative et d’un investissement de la société de logement public Foyer Wavrien avec un soutien financier de la Ville de Wavre.

L’objectif de cette piste est d’offrir un outil permanent d’éducation routière à l’ensemble des écoles de Wavre, Limal et Bierges, aux associations comme le GRACQ, Pro-Vélo mais aussi à l’ensemble des citoyens. Le but est de rendre cette piste accessible à tout un chacun, à chaque heure de la journée et sept jours sur sept.