Depuis quelques temps, des travaux sont en cours du côté de la place Albert 1er à Limal. Une zone de chantier qui nécessite quelques mesures, destinées à assurer la sécurité des travailleurs. Parmi celles-ci, la mise en sens unique temporaire de la rue Joséphine Rauscent – désormais uniquement empruntable vers la rue de la Station/N239.

Une mesure qui n’empêche pas nombre d’automobilistes de l’emprunter dans les deux sens, malgré l’interdiction temporaire en vigueur. Mis au courant de la situation par des riverains, la zone de police de Wavre et le Collège communal ont donc décidé de réagir en plaçant une caméra fixe – apposée à un poteau d’éclairage - qu’elle peut déplacer à souhait. Une première qui a prouvé son utilité. Car depuis le 1er septembre (soit un peu plus d’une semaine), des dizaines de véhicules ont déjà été « flashés » pour en avoir forcé le passage.

« C’est une infraction de 3e degré, informe Bernard De Maertelaere, le chef de corps de la zone de police wavrienne. Une infraction pour laquelle l’amende est fixée à 174 euros. Alors notre but n’est pas de verbaliser pour verbaliser, mais de faire en sorte que les usagers respectent le code de la route et ne mettent pas en danger les ouvriers occupés sur ce chantier. »

Pourtant sur place, la signalisation qui interdit d’emprunter cette rue dans un sens est bien présente et ce à divers endroits. « Les gens sont incroyables, déclarent d’ailleurs des ouvriers occupés sur le chantier. Quand on leur fait remarquer qu’ils ne peuvent plus emprunter la rue que dans un sens, ils s’énervent, nous insultent, et slaloment entre les barrières. C’est fou, surtout qu’on est assez nombreux sur ce chantier. »

« On observe ce manège de jour comme de nuit et pourtant, la caméra est visible de tous, conclut le chef de corps de la police de Wavre. Parmi les automobilistes en infraction, on retrouve de tout : des gens de la région, mais aussi de Bruxelles. »

Signalons que le chantier en cours, ne devrait plus trop tarder. La date estimée des travaux étant estimée au 18 septembre prochain.