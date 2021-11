La ministre de l’Environnement et de la Nature, Céline Tellier, et le ministre du Climat, Philippe Henry, ont inscrit un budget de plus de 12 millions dans le plan de relance de la Wallonie. Objectif : mieux équiper les villes face aux conséquences des changements climatiques (inondations, canicules, sécheresses…) en s’appuyant sur les forces offertes par la nature et en lui donnant ainsi davantage de place. Créer de l’espace vert est donc la priorité.

