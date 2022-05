Ce mercredi 25 mai, à Wavre, le Comedy Spot organise sa première Stand-Up Night. Il s’agit d’un nouveau concept de l’ASBL : un humoriste invite quatre amis pour tenir la scène avec lui. Au programme de ce mercredi, Funky Fab aura à ses côtés Louise Ringuet, Norélie, Lorenzo Mancini et Fabio. À la base, le Comedy Spot propose entre deux et quatre spectacles par an à Grez-Doiceau. Mélanie Mouvet et Salim Ayoute sont les fondateurs de l’ASBL.