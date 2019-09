Ce jeudi, une dame âgée et handicapée a été agressée par une plus jeune sur un parking d’un commerce du centre de Wavre.

La dame âgée a voulu faire remarquer à la plus jeune qu’elle était garée sur une place handicapée et qu’elle n’était pas titulaire de la carte. C’est alors que la plus jeune l’a agressée physiquement et pris la fuite. La victime est légèrement blessée.

Une enquête est en cours pour retrouver l’auteure des coups.