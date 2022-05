Le site GSK de Wavre accueillait ce mardi la ministre Christie Morreale (PS), vice-présidente du gouvernement wallon, en charge de l’égalité des chances, ainsi que Karine Lalieux (PS), ministre fédérale en charge de la personne handicapée. Le but était de leur présenter les efforts de l’entreprise pour plus d’inclusion et de diversité.

Au programme de cette visite, une présentation de la politique d’inclusion des personnes handicapées au sein de l’entreprise. Ensuite, les ministres ont pu entendre les témoignages de plusieurs employés en situation de handicap.