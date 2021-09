Le centre de vaccination de Wavre installé à La Sucrerie ferme ses portes ce vendredi. Le contrat de location arrive à son terme et les activités du hall culturel polyvalent reprennent petit à petit. L’AViQ (l’agence pour une vie de qualité) a tout de même décidé de garder une antenne de vaccination dans la cité du Maca et a opté pour l’espace Belle-Vue, situé au croisement de la place Bosch et de la chaussée de Louvain. Mais cette nouvelle localisation ne convainc pas du tout la bourgmestre qui craint des problèmes d’accessibilité et de stationnement.

C’est tout récemment que la bourgmestre a été prévenue du changement de localisation, lorsque l’AViQ lui a soumis une analyse de risque concernant ce nouveau site. " Nous n’avons pas été consultés pour proposer des lieux potentiels , déplore Françoise Pigeolet. Ce qui m’inquiète, c’est qu’il n’y a eu aucune analyse préalable pour examiner l’accessibilité, le stationnement, la sécurité, la prise en charge des personnes à mobilité réduite, la gestion de la file sur les trottoirs. Pour cette troisième dose de vaccin, des personnes âgées vont se faire vacciner. Comment vont-elles arriver jusque-là ? Au moment de choisir La Sucrerie, on a fait toute une série de réunions pour s’assurer que tout fonctionnera correctement. C’est mal connaître le lieu que d’avoir choisi l’espace Belle-Vue. Vu cette absence de concertation en amont, la Ville se dégage de toute responsabilité ."

Du côté de l’AViQ, on assure que la localisation répond aux critères qu’elle a fixés pour l’installation des centres de vaccination et on précise que les autorités communales ne sont pas forcément sollicitées pour le choix des localisations des centres. " On sait que ce nouveau site n’est pas idéal au niveau du parking ", reconnaît Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ. "Mais le bâtiment dispose d’un ascenseur et des stewards guideront les gens vers le centre de vaccination. On va tout faire pour que ce soit optimal ." Le centre de vaccination sera opérationnel ce vendredi et ouvrira ses portes du mardi au jeudi, au moins jusqu’au 30 octobre.