La bourgmestre de Wavre a décidé de reporter l’organisation du jeu Jean et Alice au mois de mai 2023. Une décision qu’elle n’a pas prise de gaîté de cœur.

C’est à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau carillon à l’église de Wavre, en 1954, que le jeu de Jean et Alice a vu le jour. Cette fresque populaire, agrémentée de musique et de chants, le jeu, met en scène 500 participants, et est joué tous les cinq ans sur la place de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Pour cette édition, censée célébrer les 800 ans de la remise de la charte des libertés aux Wavriens, Luc Petit, le metteur en scène bien connu, avait été désigné pour assurer la mise en scène. Mais le contexte sanitaire, l’incertitude quant au baromètre sanitaire et d’autres éléments objectifs ont poussé, Françoise Pigeolet , la bourgmestre de Wavre de repousser l’organisation du jeu, normalement prévu du 24 au 25 mai prochain.

(...)