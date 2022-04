Du 4 au 15 avril, les enfants de Wavre et des alentours peuvent venir taquiner le ballon au centre sportif. C’est le Centre de formation sportive (CFS) qui organise ces stages de foot (durant cinq jours chacun), en partenariat avec le Royal Wavre Limal.

Particularité de ces vacances : quatre jeunes Ukrainiens, entre 7 et 9 ans, ont rejoint les buts. C’est à l’initiative de Dimitri Francis, directeur du CFS, que le projet a vu le jour, et les Communes et les CPAS (qui s’occupent de la partie logistique) ont suivi.