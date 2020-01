Avec la semaine des sciences amusantes, l’IPES de Wavre a frappé fort ! Ses élèves se sont appliqués durant plusieurs mois à préparer l’évènement sur le thème du développement durable et, c’est indéniable, tous ont gagné en maturité, en confiance en soi, en connaissance. Il y aura un avant et un après pour ces 90 jeunes allant des 5e à la 7e technique en section scientifique, sans oublier les élèves des sections art et infographie.

À leurs côtés, la quinzaine de professeurs impliqués dans le projet est légitimement fière ! Cette semaine a décuplé les connaissances des élèves, et instaure un respect mutuel entre chacun !

Anne Van Quathem, professeur de chimie, impliquée dans le labo de physique confirme : "Les élèves ont sorti des trucs admirables durant cette semaine où l’on est hors du temps. Le relationnel avec mes élèves change. Je sais que nos relations seront dorénavant différentes !"

Autre enseignante engagée dans l’organisation, Isabelle Devos confirme. "Des talents se découvrent ici. Les élèves apprennent à mieux se connaître, les petits sont subjugués. Il y a beaucoup de curiosité, de questions !"

Car ce sont en effet 650 élèves de 5e et 6e primaires de différentes écoles du centre et de l’est de la Province qui profitent des quatre laboratoires qui traitent des questions climatiques, des déchets plastiques, de la production d’hydrogène pour des véhicules propres, de la création de son propre savon, de l’exploration des énergies du futur en évoquant sans jugement les énergies actuelles, ou encore de l’isolation des bâtiments. Et tout cela, de manière ludique, enseigner par… les élèves ! "Ce projet nous porte. C’est un joli défi de faire passer le message aux plus petits."

Et cela évoque des vocations. Certains veulent devenir professeurs !

À noter aussi, la mention spéciale à accorder aux sections art et infographie, pour la décoration des laboratoires et des abords. Une atmosphère qui suscite la curiosité et l’intérêt ! Sans arrière-pensée, avec cette semaine ludique et très instructive, ces enfants ont probablement appris autant qu’en une année de cours… Chapeau !

Saul