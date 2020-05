La Ville de Wavre n'applique pas de taxe sur les enseignes, ni sur la force motrice, ni sur les surfaces commerciales mais a prévu une série d'exonérations.

Le collège communal wavrien a décidé d'adopter une série de mesures en faveur des entreprises et des commerces de la ville, estimée à 400.000 euros. Elle les soumettra au vote lors du prochain conseil communal.

Ces mesures doivent permettre d’alléger la charge fiscale des acteurs économiques de la cité et prévoient :

L'exonération de la redevance sur la réservation d’emplacements de parkings, pour la période allant du 23 mars 2020 au 31 août 2020 ;

L'exonération de la redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion des marchés communaux pour la période allant du 23 mars 2020 au 31 août 2020 ;

L'exonération de la taxe directe sur l’exploitation d’un service de taxis, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la redevance sur l’occupation du domaine public par le placement de terrasses, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la redevance sur l’occupation du domaine public par les friteries, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la taxe directe sur les clubs privés, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la taxe directe sur les agences de paris, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la taxe directe sur les séjours, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

L'exonération de la taxe sur les installations foraines pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

La suspension de l’envoi de l’ensemble des rôles de taxes approuvés par le Collège communal jusqu’au 1er septembre 2020 et envoi de ces rôles de manière progressive à partir de cette même date.

Rappelons que la Ville de Wavre n'applique pas de taxe sur les enseignes, ni sur la force motrice, ni sur les surfaces commerciales. "Les mesures prises seront également accompagnées d’une réflexion plus profonde que nous mènerons aux côtés de la Province du Brabant wallon afin de mettre en place un véritable fonds de relance dont bénéficiera l’ensemble des secteurs économiques affectés par cette situation sans précédent."

La Ville prévoit par ailleurs de déployer également une plateforme digitale, toujours en collaboration avec l’institution provinciale, pour améliorer la visibilité et l’attractivité des commerces wavriens. "Une partie de nos investissements sera également revue pour doter ce fonds de moyens à la hauteur des enjeux."

Des aides logistiques sont également prévues par l'administration communale pour accompagner le déconfinement : rubalise, barrières Nadar, pose de parois en plexiglas…

Enfin, une task force a été créée. Elle est constituée de plusieurs groupes de travail (santé, organisation interne, culture et festivités…). Le groupe de travail dédié à l’économie et au commerce est notamment piloté par Gilles Agosti, échevin en charge de l’Economie, Moon Nassiri, échevin en charge du Commerce et Anne Masson, premier échevin en charge des Finances et du Budget.