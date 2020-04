Pour Ecolo, la Ville tente de faire de la place pour le futur centre régional.

Ce mardi, la Ville de Wavre a annoncé qu’elle rompait la convention d’utilisation des infrastructures sportives passée entre la Ville et l’ASBL New RJ Wavre, éjectant donc le club de Wavre Sports du stade Justin Peeters. Le collège pointe la mauvaise gestion et le manque de clarté, notamment au niveau des comptes, de la direction.

Pour Ecolo, dans l’opposition, il s’agit là d’une tentative de la Ville de libérer de l’espace pour l’arrivée du futur centre régional de hockey, qui doit s’implanter au stade Justin Peeters, à l’horizon 2021.

(...)