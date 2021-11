Après l’annulation de l’an dernier, Wavre sur Glace revient du 10 décembre au 9 janvier au parking des Carabiniers. Le marché de Noël est maintenu, malgré les nouvelles prescriptions sanitaires imposées aux événements de foule, mais le programme a été quelque peu revu. Comme les mesures appliquées entraînent un coût supplémentaire pour la Ville, le dossier a été soumis et approuvé au dernier collège communal.

À l’instar d’autres marchés de Noël, le Covid safe ticket sera imposé pour pouvoir accéder à l’événement, y compris à la patinoire. Des barrières Heras seront placées tout autour du parking des Carabiniers et des gardes de sécurité filtreront les entrées et vérifieront les CST. Le masque sera également obligatoire, comme l’exige désormais le protocole sanitaire. "Il y aura d’office plus de cent personnes simultanément, quand on sait que la patinoire attire plus de 6 000 personnes sur toute la durée de l’événement, explique Moon Nassiri, l’échevin des fêtes. Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on prend ces décisions mais il y a un protocole à respecter et c’est ce qu’on a fait depuis le début de la crise."

Les chalets seront évidemment présents ainsi que la patinoire mais le chapiteau où se donnent les contes pour enfants n’est pas encore confirmé. Dans tous les cas, l’événement sera ponctué de spectacles, de concerts, de fanfares et de bien d’autres activités pour tous les âges (plus d’infos sur www.wavresurglace.be). Le jogging d’hiver, qui proposera un nouveau tracé de 4 ou 8 km, aura lieu le 16 décembre.

Sans surprise, la traditionnelle parade des Chasseurs d’Étoiles n’aura pas lieu afin d’éviter tout attroupement mais il devrait y avoir une parade organisée le soir du 10 décembre, au départ du commissariat, au profit de WISPA, l’association créée par les policiers de Wavre qui vient en aide aux enfants en souffrance à travers le monde et qui fête ses vingt ans cette année.