Du 11 au 24 avril, VisitWavre propose trois parcours de randonnée, enrichis par les photographies du Limalois Étienne Hubin.

Les beaux jours, s’ils se font quelque peu désirer par moments, reviennent et les oiseaux migrateurs avec lui. Pour fêter l’arrivée du printemps, VisitWavre a imaginé «Spring Vibes», des promenades dans le bois de Lauzelle. En famille ou entre amis, vous pouvez assister à «l’éveil de la nature», écouter le chant des oiseaux, toujours plus fort en cette saison, découvrir les essences d’arbres et autres végétaux de cette réserve classée Natura 2000, au travers de trois parcours pédestres de 6,7 km, 7,1 km et 8,4 km.

