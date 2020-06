Mardi soir, lors du conseil communal de Wavre, une motion était soumise par le CDH à propos des nuisances sonores provoquées par la circulation sur l’autoroute E411. L’opposition propose notamment dans ce texte de réduire la vitesse de 120 à 90 km/h sur la portion qui traverse la commune, c’est-à-dire entre les sorties n°5 (Bierges) et 8 (échangeur E411/N25). Il est également demandé d’améliorer l’efficacité des panneaux antibruit existants et/ou l’ajout de dispositifs complémentaires et d’installer des radars de contrôle de vitesse. La motion, votée à l’unanimité, sera soumise aux ministres de la Mobilité et de la Sécurité routière.

(...)