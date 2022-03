Ce jeudi, Yannick Michel, le sommelier du restaurant Le Damison à Piétrain ne prendra pas son service comme d’habitude. En effet, depuis lundi, il est sommelier de l’année, "Sommelier of the Year 2022". C’est d’autant plus particulier que ce titre, il le partage avec trois autres sommeliers. Ce qui est tout à fait inédit dans l’histoire de ce concours qui a vu le jour en 2010. Les autres lauréats sont Dries Corneillie, déjà lauréat du concours du meilleur sommelier de Belgique 2021, qui officie au restaurant De Jonkman à Bruges, Paul-Henri Cuvelier du restaurant Paul de Pierre à Markedal en Flandre orientale, Yentl Quintelier de La Table de Maxime à Paliseul, en province de Luxembourg.