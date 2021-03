Désigné échevin à Ottignies-Louvain-la-Neuve en janvier 2020, en remplacement de Cédric du Monceau parti à la présidence du conseil communal, Yves Leroy (Avenir, cdH) démissionne de son mandat pour des raisons de santé. L'ancien directeur du centre sportif du Blocry était notamment en charge de l'urbanisme, du commerce et du bien-être animal. Il sera remplacé par Nadine Fraselle (60 ans), au lendemain du conseil communal du 30 mars. Ses compétences seront partagées entre sa colistière et l'échevin Benoît Jacob.

Ce sont des soucis de santé qui justifient la décision d'Yves Leroy, âgé de 70 ans. "La raison de ma démission d'échevin est unique et simple: elle est d'ordre médical, a-t-il commenté en officialisant cette démission vendredi matin. Début février, j'ai été hospitalisé après un passage aux urgences pour un accident cérébral. C'est la deuxième fois que je me retrouvais dans cette situation qui résonne comme un avertissement lié à du surmenage."

Le Binchois d'origine s'était présenté pour la première fois aux élections communales de 2018. Marathonien confirmé, ancien collaborateur d’André Antoine et président du refuge Sans Collier, Yves Leroy était venu renforcer la liste portée par Cédric du Monceau. Il avait un score personnel de 533 voix, ce qui lui avait permis de faire son entrée au sein du conseil communal. Initialement, il devait occuper la nouvelle fonction de facilitateur avec l'UCLouvain, mais le ministre des Pouvois locaux de l'époque avait cassé cette décision.

Les compétences d'Yves Leroy au sein du collège communal ont été redistribuées entre le premier échevin Benoit Jacob, qui reprend l'urbanisme et l'aménagement du territoire, et Nadine Fraselle qui est gestionnaire de recherche à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain. Nouvelle échevine, elle sera désormais en charge des affaires sociales, de la santé, de l'économie, du commerce, des cultes, de la petite enfance et du bien-être animal. Yves Leroy redeviendra conseiller communal.