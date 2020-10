C’est l’un des visages découverts lors de cette crise sanitaire. Yves Van Laethem est depuis le mois de mars présent sur tous les plateaux télé et dans la presse. Mais ce que l’on ne sait pas forcément, c’est que l’infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral Covid-19 habite le Brabant wallon et plus précisément à Gastuche, dans l’entité de Grez-Doiceau. Et ce, depuis trente ans maintenant.

Alors, forcément, la situation épidémiologique de la province, il y est particulièrement attentif.