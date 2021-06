La maison de repos du CPAS de Nivelles, "Nos Tayons", est touchée par une vague de décès ces dernières semaines, malgré un taux de vaccination très important parmi les résidents. En effet, 98% des pensionnaires ont été vaccinés en janvier mais cela n'a pas empêché une cinquantaine de résidents de contracter le virus et le décès d'onze d'entre eux. On a détecté chez les résidents le variant indien, tandis que c’est plutôt le variant anglais qui touche le personnel soignant.

Lors de la conférence de presse de Sciensano ce vendredi matin, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, est revenu sur cette situation préoccupante. Après avoir rappelé que les décès sont en nette diminution dans notre pays - environ 11 décès par jour - il a précisé qu'il s'agissait surtout de personnes très âgées: "La plupart des décès concerne les personnes âgées de plus de 85 ans".

Quelques foyers de contaminations sont encore observables dans certaines maisons de repos, mais ils sont rares et ne concernent que 0,5% des institutions du pays. "Ceci peut entraîner un nombre de décès malgré la vaccio, Il s'agit dans ces cas de personnes dont l'état de santé était très précaire. Ce type d'épidémie locale, telle qu'elle vient de se produire à Nivelles, nous rappelle que la vaccination n'est pas une solution totale contre cette pathologie et que nous devons rester vigilants aux personnes les plus fragiles et les personnes âgées", a conclu Yves Van Laethem.