Les deux étudiants de l'UCLouvain ne suivent pas encore les cours, leur université étant fermée.

Nous avons réussi à contacter deux étudiants de l’UCLouvain actuellement en Erasmus en Italie. Alors que la propagation du coronavirus se poursuit dans le pays, ils ont décidé de tout de même rester et d’essayer de mener à bien leur échange international. Zoé Collin est censée suivre un quadrimestre à l’université de Sienne, tandis que Bertrand Schingtienne est inscrit à l’université de Bologne. Tous deux suivent des études de droit.

La poursuite de l’Erasmus s’avère compliquée pour Zoé qui doit rester confinée durant 14 jours. La jeune étudiante originaire des Ardennes s’est en effet rendue le week-end dernier à Venise, au moment des festivités du carnaval. Pour rappel, celles-ci ont dû couper court suite au diagnostic de 150 cas en quelques jours et le décès de trois personnes. "On n’était pas du tout au courant à ce moment-là de cas de coronavirus, confie Zoé. On était à Burano puis quand on est revenu à Venise même, on a vu des gens avec des masques. On a été totalement surpris, c’était un mauvais timing. On nous a conseillé de rester chez nous comme on revenait d’une zone à risque."

"Ici ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose"

Pour le moment, la reprise des cours prévue la semaine prochaine à l’université de Bologne n’a pas encore été confirmée.

L’étudiante en dernière année n’envisage pas de rentrer tout de suite. "Au final, vu l’épidémie qui se propage en Europe, ici ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Ça nous inquiète un peu, mais on n’est pas plus en danger ici qu’en Belgique. Et puis, en tant que jeune, on a peu de risque et les conséquences sont moins graves."

Même son de cloche du côté de Bertrand qui n’a pas suivi ses trois camarades, rentrés en Belgique cette semaine. "Les cours à l’UCLouvain ont déjà commencé il y a un mois. Rentrer, ça veut dire reprendre tous les cours, avec un programme plus chargé qu’en Erasmus. Je pense que ce n’est pas la meilleure idée de revenir. Et puis, dans deux semaines, ça sera peut-être pire en Belgique qu’ici."