La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait la découverte, mardi à Bruxelles, de plus de 1.000 plants de cannabis dans une camionnette, a informé le parquet. Les deux individus qui se trouvaient à bord ont été interpellés. L'un est libre sous conditions tandis que le second a été placé en détention. Une patrouille de police à moto a repéré, mardi vers 13h40, une camionnette qui a ignoré un feu rouge, place des Barricades à Bruxelles. Les policiers ont alors suivi le véhicule jusqu'au Quai de Willebroeck et l'ont intercepté.

Ils ont découvert, à l'intérieur du véhicule, neuf caisses en carton contenant un total de 1.102 plants de cannabis.

Le véhicule a été saisi, une perquisition a été menée au domicile du propriétaire du véhicule et les deux individus qui se trouvaient à bord ont été interpellés. Ils ont été mis à disposition du parquet qui a désigné un juge d'instruction. Ce dernier a ensuite placé l'un des deux suspects sous mandat d'arrêt et a remis le second en liberté sous conditions.