La Ville de Bruxelles dégage 1,5 million d'euros pour rénover le parc de Bruxelles, plus connu sous le nom de parc Royal. Elle vient d'obtenir le permis d'urbanisme. "Le parc sera rénové à l’identique. Les cheminements en patte d’oie seront retracés pour une meilleure lisibilité et un accès plus agréable. En tout 7.800 m2 de chemins de dolomie et 1 kilomètre de bordures seront rénovés. Les 3 000 m2 de pelouses seront ravivées", détaille la Ville.

Les arbres mal en point ou malades seront quant à eux remplacés. Le parc sera refait à l'identique "pour respecter le motif en patte d’oie voulu par son initiateur, le prince de Starhemberg, ministre plénipotentiaire de l’impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, en 1775".

Les travaux devraient débuter dès désignation d’un entrepreneur. Ils dureront trois ans, en trois phases pour laisser le parc ouvert au public. La dernière rénovation du parc date d'une vingtaine d'années.