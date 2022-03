Ce week-end, les 24 heures vélo du bois de la Cambre réinvestissent le parc bruxellois pleinement après deux années de pandémie, une édition annulée et une autre virtuelle. Soit 1 091 nuits depuis leur dernière visite dans le bois de la Cambre. Mille nonante et une nuits, l’occasion rêvée pour les organisateurs de choisir pour thème les contes de Shéhérazade. Ce 36e opus accueillera 10 000 jeunes âgés de 8 à 25 ans et venant de toute la Belgique, de France mais aussi de Londres.

Sur site depuis ce matin 5h45

"Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver après deux ans", se réjouit Zoé Thiery, porte-parole de l’événement. "L’équipe d’organisation arrivera demain (ce matin, NdlR) sur site dès 5 h 45 pour lancer le montage." Tandis que l’après-midi, chaque section enverra quatre personnes pour aider au montage des tentes, mettre les barrières Nadar, etc.

Particularité cette année, due au changement d’heure, le départ sera donné à 11h30 samedi, le gong final sonnera le lendemain dimanche à 12h30. Durant ces 24 heures, chaque équipe (entre 10 et 70 personnes) devra parcourir le plus de fois possible le circuit asphalté qui encercle le lac du bois de la Cambre. "Au total, l’ensemble des participants parcourent près de 100 000 kilomètres, soit 2,5 fois le tour de la planète", relève l’organisation.

Trois vainqueurs sont désignés : le vélo "vitesse scouts" (garçons), le vélo "vitesse guides" (filles) et le vélo "vitesse folkloriques". Un prix du fair-play et un autre de la prouesse technique seront également décernés, sans oublier le prix du plus beau char folklorique.

Une mobilité perturbée

Dès ce vendredi soir 20h, la circulation sur le tronçon avenue de Boitsfort-avenue du Brésil (boucle Sud) sera fermée. Les chaussées de la Hulpe et de Waterloo risquent donc d’être fort encombrées, préviennent les organisateurs. Le bus 41 empruntera quant à lui son itinéraire week-end dès le vendredi 25 à 10h.

Départ différé à cause du changement d’heure

Le site du bois de la Cambre reste bien évidemment ouvert aux promeneurs et amoureux. La traversée de la piste est néanmoins interdite durant la course. Des passerelles et passages sécurisés sont prévus à cet effet. Idéal pour rejoindre le lac ou la plaine, ceci dès 5h du matin samedi.

Autre exigence, qui concerne tous les participants cette fois : la consommation d’alcool est interdite. De même que les drogues quelles qu’elles soient, mais aussi les boissons énergisantes. "Des équipes de surveillance veilleront au respect de cette consigne et nous demandons à tous les visiteurs de nous aider à préserver le caractère familial de l’évènement", remarque l’organisation.

M. L.