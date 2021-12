A l'initiative du bourgmestre Émir Kir, une convention a été signée entre la commune de Saint-Josse et la Fabrique d'église en vue de déléguer la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation et la restauration de l'église paroissiale de Saint-Josse.

Pour rappel, l'église de Saint-Josse date du 19e siècle et a été classée en 2009 ainsi qu'une importante partie de son mobilier remarquable. Le bourgmestre Émir Kir commente : "C'est une excellente nouvelle à l'approche de Noël ! Une première estimation des travaux a été faite pour un montant de 10 millions d'euros. Cette somme sera financée à 80 % par la Région et le phasage des travaux s'effectuera sur 10 ans."

L'échevin des Travaux publics, Mohammed Jabour, ajoute : "Les travaux porteront sur l'architecture, la stabilité, la plomberie, etc. Cette église fait partie de l'histoire et de l'identité des Tennoodois. Aujourd'hui, un grand pas est franchi pour préserver notre patrimoine."

L'échevine Lydia Desloover, notamment en charge des Cultes et de la Laïcité, conclut : "Je salue le travail mené par la fabrique d'église et la commune. Je tiens également à remercier la Region pour son soutien. La préservation de ce lieu de culte est importante pour ses fidèles mais aussi pour tous les habitants de Saint-Josse et les générations futures."