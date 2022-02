Une mini-forêt vient d’être plantée à Watermael-Boitsfort, avec une centaine d’enfants et de riverains. Plus de mille arbres (22 essences différentes) occupent désormais un terrain communal de 350 m2 situé le long de la voie de chemin de fer, près de la gare de Watermael. Pendant les deux premières années, le service des Espaces verts communal entretiendra cet espace, qui deviendra autonome à partir de la 3eannée.

Ce projet est issu du budget participatif, et avait été proposé par un habitant ingénieur agronome, Marc Prins : "Faire des économies d’énergie, éviter le gaspillage et planter des arbres, ce sont les manières les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. Durant sa croissance, chaque arbre va absorber du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Planter une mini-forêt c’est créer un puits de CO2 localement."

La Commune a fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en œuvre le projet, qui avait été plébiscité par de nombreux habitants. Comme le rappelle Cathy Clerbaux, l'échevine des Espaces verts et de la Participation citoyenne, le concept n’est pas nouveau, mais la difficulté pour le mettre en œuvre était de trouver un grand terrain en ville, qui ne soit pas constructible ou déjà destiné à d’autres usages : "J’avais entendu parler des puits de CO2 imaginés par un botaniste japonais en plantant des petits arbres de manière très dense (3 à 5 arbres par mètre carré), pour qu’ils croissent très rapidement pour chercher la lumière. Ce ne sera pas une forêt majestueuse, comme la forêt de Soignes qui jouxte notre commune, mais un nouvel îlot de fraicheur sur 350 m2 et aussi un havre de paix pour la biodiversité."