La couverture végétale a-t-elle fondu de 14,4 % entre 2003 et 2016 comme le suggère une large étude menée par l’université d’Amsterdam, soit 11 km² ou 1 600 terrains de football ? Bruxelles Environnement en doute fortement.

Cette étude se base sur l’analyse d’images satellites. "Les satellites prennent également des images dans le spectre infrarouge, expliquait un spécialiste à Bruzz la semaine dernière. En regardant les motifs lumineux sur ces photos, vous pouvez très bien distinguer la matière organique des pierres et des matériaux pavés. Bien sûr, cela donne une image différente de celle des statistiques officielles. Parce que avec cela, vous pouvez également voir la verdure dans les jardins et, même, distinguer l’herbe artificielle de l’herbe réelle."

"Les résultats de cette étude nous étonnent très fortement ", commente Fabien Genard, du département développement de la nature et de l’agriculture chez Bruxelles Environnement. Ceci pour plusieurs raisons. D’abord, l’étude n’est pas terminée. "Ces résultats sont temporaires et l’étude n’a pas encore été validée. Nous attendons les résultats définitifs ." Mais encore, "sur la carte publiée par Bruzz, une grande partie du territoire régional n’est pas couverte : l’ouest d’Anderlecht, la zone de Nerpeede, une partie de la forêt de Soignes, du sud d’Uccle ; soit environ 15 km². De quelle manière ceci n’a pas été considéré ? On ne sait pas", poursuit Fabien Genard.

Ce n’est pas tout. L’étude amsterdamoise annonce un taux d’imperméabilisation du sol de 52 %. Soit un taux de couverture végétale de 48 % ? "Ceci ne tient pas tout à fait la route car les images satellites ne voient pas tout. De plus, nos études - menées à la même époque de l’année et selon la même méthodologie - affichent un taux de couverture végétale de 54,8 %." Dans la même veine, Bruxelles Environnement a récupéré les données 2015 d’un projet identique mené par l’UCL. Ici, la couverture végétale du territoire régional atteint 55,1 %. "Les résultats de ces deux analyses sont très proches. Et se recoupent. Raison pour laquelle les résultats de l’étude de l’université d’Amsterdam m’étonnent beaucoup."

Certes, l’urbanisation de Bruxelles s’intensifie, le nombre de parcelles non bâties diminue sans cesse. Mais pour Bruxelles Environnement, cela n’est pas significatif, pas suffisamment en tout cas pour conclure à une aussi grande diminution de la couverture végétale du territoire régional.