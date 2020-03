Taxe sur les hôtels supprimée pour le 1er semestre, prime unique pour les établissement obligés de fermer, moratoire sur remboursement des prêts, etc.

Le gouvernement bruxellois renforce ses mesures destinées à soutenir le secteur économique bruxellois. Semaine passée, il avait annoncé avoir déposé 20 millions d'euros de garantie bancaire afin d'inciter les banques à faire preuve de souplesse en matière de prêts aux entreprises. Ce matin, il a passé la vitesse supérieure. Et annoncé avoir débloqué 110 millions d'euros "pour soutenir les entreprises en difficulté avec une attention toute particulière pour les secteurs les plus touchés que sont l’Horeca, l’événementiel, le tourisme, le commerce de détail et les activités récréatives", annonce la secrétaire d'Etat en charge de la transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

· Le versement d’une prime unique pour tous les établissements visés par les mesures d’urgence et qui sont obligés de fermer.

· Le renoncement à la City Tax par la Région bruxelloise pour ce qui concerne le premier semestre de l’année 2020.

· La création d’une mission déléguée chez Finance&Invest.brussels qui comprend notamment : la possibilité d’un prêt à taux réduit aux fournisseurs clés du secteur Horeca leur permettant d’offrir un délai de paiement aux établissements du secteur Horeca et la possibilité d’un prêt à taux réduit pour des établissements Horeca qui emploient plus de 50 personnes.

· Un moratoire, sur le remboursement en capital des prêts octroyés par Finance&invest.brussels aux entreprises impactées des secteurs touchés.

· Le traitement, l’engagement et la liquidation accélérées voire anticipées des aides à l’expansion économique pour les secteurs de l’Horeca, du tourisme, de l’événementiel et de la culture.

· Le renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté via l’augmentation de la dotation du Centre pour entreprises en difficultés (CED).

Au total, ce sont 110 millions d’euros que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a débloqué

En outre, le Gouvernement appelle toutes les autorités publiques, administrations, organismes d’intérêt public et communes à adopter des mesures de solidarité avec les commerçants touchés, notamment en reportant les loyers.

"Nous posons aujourd’hui des gestes forts pour les soutenir et leur assurer qu’ils ne sont pas seuls face à cette crise. 110 millions d’euros est le montant d’une première enveloppe de soutien. Mais le gouvernement bruxellois ne s’arrêtera pas là. Les conséquences sociales et en termes d’emploi sont majeures et nous devons nous tenir prêts à faire face en collaboration avec nos collègues du Fédéral et avec le soutien des institutions européennes", commente le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).