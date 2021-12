Le gouvernement bruxellois vient de débloquer un budget de 12,5 millions d'euros pour apporter des garanties au secteur événementiel, toujours fortement impacté par la crise sanitaire.

"On espère que ce fonds servira le moins possible". Les dates des événements couverts par cette garantie peuvent paraître étranges. "Le fonds couvre des événements prévus entre le 20 janvier et le 30 juin 2022. Il n'y a pas de rétroactivité" nous précise le cabinet de la Secrétaire d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Écolo). Les événements prévus avant le 20 janvier 2022 ne rentrent donc pas en ligne de compte. Le cabinet spécifie également que seuls les événements occasionnels sont couverts (concert, spectacle, congrès ...). Les événements considérés comme réguliers ne sont quant à eux pas éligibles.

Le dépôt des dossiers pour les entreprises du secteur commence le 3 janvier. Les aides peuvent s'élever à 150 000 euros pour un événement.