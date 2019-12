Philippe Elsen a la détermination chevillée au corps. En ce moment, ce co-coordinateur du Comité Tervueren-Montgomery multiplie les actions pour empêcher que ne fleurissent 14 tours d'au moins 100 mètres de hauteur le long de la rue de la Loi.

Ce projet émane du Plan d'Aménagement Directeur élaboré par la Région bruxelloise. Il est à l'image de que pourrait être la ville de demain selon le gouvernement bruxellois et son ministre-président, le socialiste Rudi Vervoort, dont l'objectif est de construire de plus en plus haut. Et ça, Philippe Elsen n'en veut pas. "La situation est inacceptable ! Le bras de fer a commencé et les frappes sont lourdes", prévient-il. Interview.