La zone de police Bruxelles-Nord a opéré 10 perquisitions, le 19 mai dernier, à Bruxelles mais aussi à Liège, à Anvers et dans le Brabant Flamand, dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de cannabis. Quinze personnes ont été interpellées, dont 14 ont été placées sous mandat d'arrêt.

La police locale a découvert, lors de ces perquisitions, 10 chambres de culture pouvant contenir 2.400 plants de cannabis ainsi que trois plantations de cannabis, l'une d'environ 800 plants, une autre contenant 500 boutures qui devaient encore être plantées et une dernière, en construction, qui aurait eu une capacité d'environ 2.000 plants.



L'enquête dans ce dossier est liée à une autre, entamée à l'automne dernier. Plusieurs perquisitions avaient eu lieu en octobre et décembre 2021 puis en janvier 2022, aboutissant à la découverte de six plantations de cannabis et à l'arrestation de 10 suspects ayant exploité ces plantations. La nouvelle enquête qui a mené aux perquisitions du 19 mai est, elle, centrée sur les personnes qui ont installé ces cultures de cannabis.

En octobre 2021, la zone de police Bruxelles-Nord a perquisitionné un immeuble à Schaerbeek où une culture de 800 plants de cannabis a été découverte. Peu après, une autre culture de la même envergure a été mise au jour à Molenbeek-Saint-Jean.

En décembre 2021, quatre autres perquisitions ont été menées à Bruxelles et à Liège.

En janvier 2022, trois nouvelles perquisitions ont été ordonnées dans la province du Hainaut, aboutissant à la découverte de deux plantations de cannabis supplémentaires. Un immeuble a par ailleurs été saisi, ainsi qu'une arme à feu et un véhicule.

À la suite de ces opérations, neuf suspects ont été interpellés puis placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. Une dixième personne a été interpellée et arrêtée au Monténégro puis extradée vers la Belgique. Deux plantations encore, de 1.070 plants de cannabis, ont été saisies, ainsi qu'une quantité de 42 kilos de marijuana et une somme d'environ 50.000 euros en liquide.