La Corée endosse ses plus beaux costumes traditionnels et les scientifiques leurs plus jolies théories ce week-end à Bruxelles. Objectif: vous séduire, vous et vos kets. Dans la capitale se baladent aussi des acrobates, des musiciens, des brasseurs, des brocanteurs. Et vos voisins! Découvrez où dans notre sélection de 15 sorties.

Le cirque retombe sur ses pattes

Roulements de tambour, pétarades de trompette: le cirque revient à Wolubilis et dans son quartier pour deux jours de festivités. Les Fêtes Romanes, c’est un immanquable pour les familles… et ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Alors évidemment, on n’en est plus à l’ère des ménageries et des clowns pompiers: ces 25 et 26 septembre, c’est de cirque contemporain qu’il s’agit. Danse, équilibre, funambulisme, acrobatie aérienne, jonglage: vos kets n’en croiront pas leurs mirettes. Et vous non plus. Une petite quinzaine de spectacles sont programmés, qui se répètent plusieurs fois sur le week-end. Tout est gratuit et sans réservation. On vous prévient: vous risquez d’être mis à contribution dans le "carrousel à énergie parentale".

Fêtes Romanes, ces 25 (14h-20h) et 26 septembre (12h30-18h30) à Wolubilis, cours Paul-Henri Spaak 1 à Woluwe-Saint-Lambert.

La science de faire aimer la science

Un petit scientifique en herbe à la maison? Emmenez-le se confronter aux mystères de l’univers à la «Wise Night» (qui n’a pas lieu la nuit). Le principe: un big bang interactif entre scientifiques et public. «Nous voulons montrer que la science est une question de passion, de travail d’équipe et s’adresse à toute personne ayant une curiosité insatiable pour découvrir et changer le monde», plaide l’organisation. L’événement se tient sur deux jours, avec des dizaines d’ateliers prévus sur deux sites: le Museum des Sciences Naturelles et le Planetarium. Thématiques au programme : électricité, aurores boréales, météo spatiale ou écosystème des forêts. On projettera aussi le film «Proxima», l’histoire d’une astronaute choisie pour une mission d’un an sur la station spatiale internationale. L’occasion d’un débat sur la place des femmes scientifiques en Belgique. Mais nous, ce qui nous intrigue le plus, c’est cette séance d’extraction… de l’ADN de bananes.

Wise Night, ces 24 et 25 septembre 2021 au Planetarium et au Museum des Sciences Naturelles.

Journées agitées au Pays du Matin Calme

Cinéma, manhwa, kimchi, soju et bien sûr K-Pop: la culture coréenne s’est désormais hissée à la hauteur de sa voisine japonaise dans le cœur des Européens. On ne s’étonne donc pas de voir naître un festival dédié au Pays du Matin Calme en plein cœur de Bruxelles: les "Korean Culture Days". C’est le Centre Culturel Coréen qui invite à l’occasion des 120 ans des relations diplomatiques entre Corée et Belgique. Voilà pour le volet officiel. Le volet festif vous convie à une compétition de danse K-Pop, une projection de l’inoubliable "Parasite" de Bong Joon-ho, à des démos de taekwondo ou à un concert du groupe de K-Pop Black Swan, dont fait partie une Belge. Sur place, 37 stands: K-Food (cuisine coréenne typique), Hallyu (soit la diffusion de la pop culture coréenne, du cosmétique ou K-beauty" à la K-Pop), K-Culture (tenue traditionnelle "hanbok", calligraphie…). En vedettes: une nonne bouddhiste spécialiste de la nourriture saine et l’animateur belge et DJ star en Corée Julian Quintart. Sans oublier des snacks à base de riz et des alcools traditionnels.

Korean Culture Days, sur la place De Brouckère, vendredi 24 septembre dès 17h et samedi 25 septembre de 11h à 22h

On vous emBrass bien

Le soulagement semble énorme au Brass. Le centre culturel de Forest fête en effet la sortie du covid par une "Joyeuse réouverture" dans "l’urgence absolue de se (re)connecter les un.e.s aux autres". Malin, le spot du quartier Wiels a invité les Forestois, les associations et les artistes à "composer avec nous le menu de cette ouverture de saison". Au programme de ces deux jours qui s’annoncent doucement bordéliques: le lancement de l’expo sur le Marais Wiels, du chant, des concerts au jardin (dont Wild Classical Music Ensemble), une visite «hantée» des bâtiments, des jeux parents-enfants, des projections et des "cartes postales criées" forcément timbrées.

Joyeuse Ouverture 2021, au Brass (avenue Van Volxem, 364 à Forest) ces 25 et 26 septembre. Tout est gratuit mais certaines activités demandent des réservations.

Les voisins se casernent

Le premier festival Salukes Voisins ! se tient ce dimanche 26 septembre à See U, aux anciennes casernes d’Ixelles. A l’initiative: le projet des Bières de Quartiers que les voisins de Stockel, de Saint-Boniface, du Cimetière d’Ixelles ou des Trois Tilleuls connaissent bien. L’idée : "un festival d’échanges d’expériences entre voisins» où se réunissent plusieurs initiatives de quartiers bruxelloises. L’objectif est de «sensibiliser, inspirer, informer des groupes de voisins" pour qu’ils puissent à leur tour lancer des initiatives près de chez eux. Et le rendez-vous s’annonce festif: barbecue, DJ, ballade sonore, marché, projection et bières artisanales sont au programme.

Salukes Voisins !, ce dimanche 26 septembre 2021 à See U (Casernes d’Ixelles), de 11h à 20h.

Mais aussi...

Le Festival de la Bière revient après 2 éditions annulées à Woluwe-Saint-Pierre (place des Maïeurs, dimanche 26 septembre, 11h-20h, Covid Safe Ticket obligatoire). Les amateurs d’art ne louperont pas l’occasion de s’accrocher une œuvre à prix raisonnable à la Affordable Art Fair qui réunit 70 galeries de chez nous et ailleurs (à Tour & Taxis ces 24, 25 et 26/09, 10/12€, CST obligatoire). Si vous êtes plutôt déco d’intérieur, le Brussels Design Market rameute 100 marchands pour ce qui se présente comme «le plus grand marché vintage d’Europe» (à la Gare Maritime de Tour & Taxis, 25 et 26/09, 25/10€, CST obligatoire).

Rayon musique, outre le méga concert gratuit ce vendredi sur la Grand-Place pour la Fête de la Fédé Wallonie Bruxelles (dès 19h30 avec Clara Luciani, Eddy De Pretto, Barbara Pravi, Aldebert, Saule & Cali et Covid Safe Ticket obligatoire), le festival FrancoFaune s’ouvre ce 25 septembre (jusqu’au 19/10) pour 52 concerts dans 19 lieux de Bruxelles (sous CST). Le Saint-Jazz Festival se tient aussi à la Jazz Station (24 et 25 septembre, sous CST), ainsi que la clôture du Detours Festival, rendez-vous des battles de danse urbaine (24 et 25/09 au Centre Culturel Bruegel, gratuit sur réservation). Culture encore ce 27 septembre férié avec la Fête de la Communauté Française du centre culturel de Jette. Ça se passe place Reine Astrid (14-18h) et c’est tricoté main pour les familles.

Agenda brocante

Rendez-vous ce week-end à Saint-Gilles (samedi à Ma Campagne, 250 exposants), Evere (samedi place de la Paix, 450 exposants) et Laeken (shopping De Wand, 250 exposants).Toujours

Toujours en cours

La culture reprend après des mois compliqués. C’est la Fête de la BD d’abord partout dans Bruxelles (jusqu’au 10/10). À Saint-Gilles, la Maison Horta s’habille de créations inédites et sur-mesure. Au Musée Mode et Dentelles, c’est toute la Brussels Touch qui déballe ses frous-frous (jusqu’au 15/05). Rayon musique, le Bota profite de l’été indien pour lancer enfin ses Nuits (jusqu’au 26/09, avec Covid Safe Ticket).