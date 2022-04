"They want you", pas pour rejoindre l’armée britannique comme sur la célèbre affiche, mais peut-être pour découvrir ses bribes d’histoires avec un grand et un petit H. La Maison de l’histoire européenne propose du 30 avril au 13 novembre une histoire de l’Europe au travers des affiches diffusées ces 100 dernières années. Au fil de votre déambulation parmi les nombreuses affiches originales, vous traverserez les guerres mondiales, les grandes étapes de connexion et les obstacles à la construction européenne ainsi que les mouvements de contestation qui ont émergé sur le continent.



Vous trouverez aussi sur votre passage le moyen de créer votre propre affiche numériquement. Votre œuvre sera ensuite diffusée sur l’écran géant qui surplombe l’expo. Entre anecdotes graphiques et Histoire vue par les différents pays, vous pourrez découvrir "Quand les murs parlent" gratuitement avec ou sans guide. Comptez 45 minutes pour la visite complète.



Des ateliers créatifs, rencontres avec des artistes et projections de films sont aussi prévus ponctuellement dans le cadre de l’expo.